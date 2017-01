POL-UL: (BC) Laupheim - Zugedröhnt gegen Verkehrsschild - Alkohol und Drogen hatte ein Autofahrer Dienstagabend in Laupheim im Blut.

Ulm (ots) - Aufgrund dieser Mischung verlor er gegen 19.45 Uhr in der Bronner Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer beging Unfallflucht. Die Polizei traf ihn uns sein beschädigtes Auto wenig später in der Nähe an. Der 30-Jährige war stark alkoholisiert. Dem nicht genug: Ein Drogentest ergab den Verdacht auf einen Cannabiskonsum. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes. Die Beamten ermitteln auch gegen weitere beteiligte Personen, darunter ein 20-Jähriger, der ebenfalls unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren war. Aufgrund weiterer Verdachtsmomente erging ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in Laupheim. Hier fand die Polizei kleinere Mengen Cannabis, Amphetamin und weiterer illegaler Drogen.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++140312

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell