POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher kommt durch Hintertür / Am Dienstag alarmierte eine 36-Jährige in Göppingen die Polizei.

Ulm (ots) - Die 36-Jährige stellte gegen 9:30 Uhr einen Einbruch in der Schützenstraße fest. Ein Unbekannter hatte eine Tür auf. So gelang er in die Geschäftsräume der 36-Jährigen. Der Täter stahl mehrere Arbeitsgeräte und Materialien für Kosmetik. Die Polizei Göppingen (07161/632360) sicherte die Spuren. Sie ermittelt nun den Schaden und sucht nach dem Täter.

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihren Betrieb schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen für Göppingen wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm unter 0731/188-1444.

++++0140559

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell