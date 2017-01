POL-UL: (UL) Ulm - Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt / Eine Frau wurde am Dienstagmorgen in Ulm von einem Auto erfasst.

Ulm (ots) - Die 36-Jährige ging kurz vor 8 Uhr auf dem Gehweg der Schillerstraße in Richtung Bahnhofssteg. Eine 19-Jährige fuhr auf der Bleichstraße stadteinwärts. An der Einmündung zur Schillerstraße wollte die Frau rechts abbiegen. Sie übersah die 36-Jährige, die gerade die Bleichstraße überquerte. Der Golf erfasste die Frau. Diese stürzte. Die 19-Jährige hielt sofort an und kümmerte sich um die Fußgängerin. Die 36-Jährige wurde leicht verletzt. Sie konnte ihren Fußweg aber später fortsetzen. Erst später ging sie zum Arzt. Dann erst verständigte sie auch die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880), die jetzt wegen des Unfalls ermittelt.

Die Polizei empfiehlt: Bei Dunkelheit unbedingt die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen. Gerade mit Abblendlicht. Wichtig ist für Fußgänger eine auffällige, helle, am besten reflektierende Kleidung zu tragen. Besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit.

++++++++++0138976

