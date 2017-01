POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeuge klärt Unfall auf / Am Dienstag fuhr ein Auto nach einem Unfall in Heidenheim weiter.

Ulm (ots) - Eine 33-Jährige parkte ihr Auto auf einem Parkplatz in der Marienstraße. Gegen 15:30 Uhr kam sie zu ihrem VW zurück. Dort stellte sie frische Beschädigungen mit einem Schaden in Höhe von etwa 300 Euro fest. Am Auto hing ein Zettel. Der war allerdings nicht von der Verursacherin. Ein Zeuge hatte eine junge Frau bei dem Unfall beobachtet. Er notierte sich das Kennzeichen. Ausgestattet mit dem Kennzeichen alarmierte die 33-Jährige die Polizei. Die ermittelt nun die Fahrerin. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. Er übernahm Verantwortung, notierte das Kennzeichen und konnte zur Aufklärung der Straftat beitragen. Im Rahmen der Aktion "Tu Was" werden Zeugen bestärkt, Zivilcourage zu zeigen und nicht wegzuschauen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter "www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++0140831

