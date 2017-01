POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch gescheitert / In den vergangenen Tagen beschädigte ein Unbekannter ein Tor einer Firma in Ulm.

Ulm (ots) - Der Schaden wurde am Dienstag kurz nach 9 Uhr festgestellt. Das Metalltor zu der Firma in der Blaubeurer Straße in Ulm war beschädigt. Ein Unbekannter hatte mit einem Werkzeug versucht das Türblech aufzubrechen. Dieses hielt dem Versuch stand. Das Blech wurde lediglich etwas verbogen. Der Einbrecher verließ den Tatort ohne weiteren Schaden zu verursachen. Am Tor entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wann genau der Täter am Werk war ist nicht bekannt. Er muss zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen das Tor beschädigt haben. Die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) ermittelt in diesem Fall.

Ein Hinweis der Polizei für Gewerbetreibende

"Einbrecher kommen überall rein" stimmt nicht! Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass Sicherungen gegen Einbruch nichts bewirken: Sie können sich sehr wohl vor Einbrechern schützen. Die Polizei macht immer wieder die Erfahrung, dass Täter an Sicherungstechniken, wie mechanischen Sicherungen und Alarmanlagen, scheitern. Dies gilt speziell in gewerblichen Bereichen. Einbrecher sind nicht immer gut ausgerüstete "Profis": Oft lassen sie sich schon durch einfache, aber höchst wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren kriminellen Vorhaben abhalten.

Mit den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Biberach, Göppingen, Heidenheim und Ulm bietet die Polizei einen besonderen Beratungsservice und unterstützt so die Maßnahmen zur Eigenvorsorge. Die Fachberater der Polizei stellen - ggf. auch vor Ort - Schwachstellen fest und geben Ihnen konkrete Sicherungsvorschläge. Vereinbaren Sie einen Termin: 0731/188-1444.

