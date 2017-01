POL-UL: (UL) Laichingen - Junge Frau passt nicht auf / Eine Unachtsamkeit hat am Dienstag bei Laichingen zu einem Verkehrsunfall geführt.

Ulm (ots) - Den Unfall verursachte nach Einschätzung der Polizei eine 27-Jährige. Die fuhr kurz nach 7 Uhr zunächst von Laichingen in Richtung Berghülen. Als sie Machtolsheim passiert hatte, bog sie nach links in den Ort ab. Doch nahm sich die Frau nicht die Zeit, auf den Gegenverkehr zu achten. Deshalb stieß ihr VW mit einem Audi zusammen. Dessen Fahrer, ein 51-Jähriger, wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Den Sachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 27-Jährige. Um das Strafverfahren zu sichern musste die Tschechin eine Sicherheit hinterlegen.

Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an", erklärte die Polizei.

