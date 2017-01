POL-UL: (GP) Ebersbach - Polizei sichert Schulweg /Die angespannte Parkplatzsituation an der Marktschule lässt Eltern in Ebersbach falsch handeln.

Ulm (ots) - Dienstagmorgen kontrollierte die Polizei zusammen mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt die Autofahrer an der Schule in der Friedrichstraße. Sie stellten zehn Autofahrer fest, die in einem Bereich stoppten, in dem es verboten ist. Diese Pkw-Lenker erwartet nun ein Bußgeld.

Verkehrsregeln nicht beachten und den Straßenverkehr behindern ist das eine. Viel gravierender ist, dass die Sicherheit aller Kinder gefährdet wird: Schüler, die zu Fuß zur Schule gehen werden möglicherweise gezwungen, vor oder nach haltenden Autos die Straße zu überqueren. Beide Male haben sie keinen freien Blick auf die Fahrbahn. Schüler, die aus dem Auto aussteigen, nutzen möglicherweise die Seite, die zur Straße zeigt. Die Polizei wird zusammen mit dem kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Ebersbach in den nächsten Wochen ihre Kontrollen an den Schulen intensivieren. Damit möchte sie weiterhin für die Sicherheit der Schüler sorgen und verhindern, dass es zu Unfällen kommt.

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell