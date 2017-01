POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Farbschmierer richten Sachschaden an - Großflächige Symbole und Buchstaben hinterließ jemand an einer Betonwand in Bad Schussenried.

Ulm (ots) - Betroffen war ein Gebäude in der Zellerhofstraße. Die Unbekannten hielten sich dort in der Zeit zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen auf. Der Polizeiposten ermittelt wegen Sachbeschädigung. Vermutlich waren zwei Personen am Werk. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

++++131156

