POL-UL: (BC) Biberach (GP) (HDH) (UL) - 36. Hallenfußballturnier des Polizeipräsidiums Ulm in Biberach - Gastgeber gewinnen den Pokal

Ulm (ots) - Beim 36. Hallenfußballturnier der Polizei erlebten die Besucher am vergangenen Samstag spannende, teils hart umkämpfte Begegnungen. Acht Firmen- und Behördenmannschaften gingen in der Paul-Heckmann-Sporthalle beim Biberacher Berufsschulzentrum an den Start. Im Endspiel standen sich die Mannschaften der Firma Diehl Aircabin und des Polizeipräsidiums Ulm gegenüber. Die Gastgeber setzten sich in der Verlängerung mit 2:1 durch. Das Spiel um Platz drei gewann die Hochschule für Polizei gegen die Firma Handtmann. Auf den weiteren Plätzen folgten die Firmen Boehringer Ingelheim und Liebherr, die Bundeswehr Laupheim und das Landratsamt/Amt für Flüchtlinge und Integration. Nicht nur für die beiden Schiedsrichter Rudolf Vogel und Felix Goldammer war die ausgesprochene Fairness in den Begegnungen erfreulich. So blieben alle Spieler von Verletzungen verschont. Die Siegerehrung nahm Polizeipräsident Christian Nill vor. Neben den Mannschaftsleistungen würdigte er auch die Einzelleistungen der Spieler. Allen voran den Torschützenkönig Radu Armencea von der Firma Handmann, der neun Treffer erzielte. Gefolgt von Timo Rothenbacher mit acht und Dominik Felger mit sechs Toren.

