POL-UL: (GP)Hattenburg - Zurück blieben Schaden und Spuren /Nicht in die Schule kam ein Unbekannter über das Wochenende in Hattenhofen.

Ulm (ots) - Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein Zeuge Montagmorgen die Spuren gesehen. Über das Wochenende hatte ein Unbekannter versucht, in die Schule in der Schulgasse zu kommen. Trotz vieler Mühe gelang es ihm nicht ein Fenster aufzubrechen. Er zog wieder von dannen. Nicht nur einen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro ließ er zurück. Auch seine Spuren blieben an dem Tatort. Die haben jetzt Spezialisten der Polizei gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Bad Boll (07161 9381-0) Hinweise auf den Einbrecher.

++++0129908

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

