POL-UL: (GP)Eschenbach - Brand in Firma/ Schnell reagiert hatten zwei Arbeiter am Montag in Voralb.

Ulm (ots) - Gegen 22.30 Uhr brach der Brand aus. Deshalb rückten die Feuerwehrleute aus Eschenbach zu der Firma in der Zillenhardtstraße aus. Dort war aufgrund eines technischen Defekts an einer Maschine ein Feuer ausgebrochen. Zwei Mitarbeiter hatten die Flammen gelöscht. Der Qualm löste den Brandalarm aus. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Rettungskräfte brachten die 28 - und 48-jährigen Arbeiter mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden blieb gering.

++++0135550

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell