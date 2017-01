POL-UL: (GP)Uhingen - Fragen wegen Farben/ Nach einem Unfall am Montag in Holzhausen sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Ulm (ots) - Gegen 15.15 Uhr bog ein Seat von der Brückenstraße nach links in die Schorndorfer Straße ab. Dort fuhr ein VW in Richtung Ebersbach. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. An den Pkw entstand ein Saschschaden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro. Sowohl der 79-jährige Golffahrer als auch die 34-jährige Seatfahrerin blieben unverletzt. Beide sind sich sicher, dass ihre Ampeln grün waren. Diese Frage beschäftigt nun die Polizei. Deshalb sucht sie Zeugen. Wer den Unfall gesehen hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Uhingen (07161/93810) zu melden.

