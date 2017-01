POL-UL: (UL) Dietenheim - Auto schleudert in Gegenverkehr - Drei Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am Montag bei Dietenheim.

Ulm (ots) - Gegen 10.45 Uhr stießen zwischen Dietenheim und Regglisweiler ein Opel und ein Ford zusammen. Die 45-jährige Fahrerin des Opels war in Richtung Regglisweiler unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geriet. Ihr Auto stieß mit dem entgegenkommenden Ford zusammen. In diesem erlitt die 17-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen, der 59-jährige Fahrer leichte. Die alleine in dem Opel fahrende 45-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Unfallklinik. An der Unfallstelle waren Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell