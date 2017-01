POL-UL: (HDH) Nattheim/Heidenheim - Nachbar vertreibt Einbrecher / Zwei Einbrüche in Wohnungen im Raum Heidenheim vermeldet jetzt die Polizei.

Ulm (ots) - In einem Fall mussten die Einbrecher flüchten. Sie wollten Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr in Nattheim einbrechen. An einem Haus im Ammonitenweg hebelten die Unbekannten an der Terrassentür. Der Nachbar hörte das und schaute nach. Deshalb blieben die Einbrecher ohne Beute.

In Heidenheim waren Diebe am Samstag in der Hegelstraße. im Laufe des Abend brachen sie die Tür zu einem Wintergarten auf. Im Haus fanden die Diebe eine Uhr. Die nahmen sie mit. Mehr Beute machten die Unbekannten nicht.

In beiden Fällen ermittelt jetzt die Heidenheimer Polizei und sucht die Täter. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren der Einbrecher. Die Ermittler fragen:

- Wer hat am Samstagabend in Ammonitenweg in Nattheim oder in der Hegelstraße in Heidenheim verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220.

Tipp der Polizei: 10 goldene Regeln für ein sicheres Zuhause

- Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie immer, wer ins Haus will, bevor Sie die Tür öffnen. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus oder auf dem Grundstück und sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an. - Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht nur "ins Schloss fallen". Auch Keller- und Speichertüren sollten immer verschlossen sein. - Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals außerhalb der Wohnung: Einbrecher kennen jedes Versteck. - Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer Abwesenheit. Einbrecher öffnen gekippte Fenster und Balkontüren besonders schnell. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Lassen Sie z. B. den Briefkasten leeren. - Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn wichtige Telefonnummern aus, unter denen Sie im Notfall erreichbar sind. - Bieten Sie Senioren aus Ihrer Nachbarschaft an, bei Ihnen anzurufen, wenn Fremde in deren Wohnung wollen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt. Versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten! - Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung.

Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie unter www.k-einbruch.de

