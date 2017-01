POL-UL: (UL) Dornstadt - Stauende nicht erkannt / Unaufmerksamkeit sorgte am Samstag auf der A8 bei Dornstadt für einen Unfall.

Ulm (ots) - Ein 43-Jähriger fuhr gegen 11:20 Uhr in Richtung Stuttgart. In Höhe Dornstadt staute der Verkehr. Das erkannte der 43-Jährige zu spät. Er fuhr auf einen BMW auf. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Korrekt verhielten sich beide Fahrer im Anschluss. Sie sicherten die Unfallstelle, verließen die Fahrbahn und alarmierten vom Standstreifen aus die Polizei. Die nahm den Unfall auf. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld. Sein Auto holte ein Abschleppdienst.

Hinweis der Polizei: Gerade auf Autobahnen kommt es immer wieder zu stockendem Verkehr und Staus. Das Ende kann hierbei auch hinter Kurven und Kuppen liegen und ist somit nicht frühzeitig erkennbar. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit daher so an, dass Sie jederzeit in der frei übersehbaren Strecke anhalten können. Bei höheren Geschwindigkeiten gilt zudem erhöhte Aufmerksamkeit.

++++0124197

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

