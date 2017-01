POL-UL: (UL) Wippingen - Vier Verletzte nach Unfall beim Überholen / Am Sonntag prallten zwei Autos bei Wippingen zusammen.

Ulm (ots) - Gegen 15 Uhr kam ein 32-Jähriger mit seiner Familie aus Richtung Asch. Mit in dem Opel saßen eine 34-Jährige, ein 9-Jähriger und eine 3-Jährige. Auf dem Weg nach Wippingen überholte er einen Seat. Was er nicht erkannt hatte: Die 37-Jährige wollte links in einen Parkplatz abbiegen. Beide Autos prallten zusammen. Der Fahrer, seine Beifahrerin und die Tochter zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 9-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Familie in Krankenhäuser. Beide Autos holte ein Abschleppdienst. Der Schaden beträgt etwa 8.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. Wegen fahrlässiger Körperverletzung erwartet den 32-Jährigen eine Anzeige.

Hinweis der Polizei: Verkehrsunfälle, die durch Fehler beim Überholen verursacht werden, haben häufig schwere Folgen. Seien Sie sich auch immer bewusst, dass der Fahrer des zu überholenden Fahrzeugs Sie nicht immer im Rückspiegel sieht, weil Sie sich gerade im sogenannten toten Winkel befinden. Versichern Sie sich deshalb immer, dass Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen sind. Beim Überholen gilt eine besondere Sorgfalt.

