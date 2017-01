POL-UL: (UL) Ehingen - Unfälle auf glatten Straßen / Am Sonntag schleuderten zwei Autos bei Ehingen von der Fahrbahn.

Ulm (ots) - Gegen 11:50 Uhr fuhr ein 31-Jähriger in Richtung Altsteußlingen. Auf dem Beifahrersitz saß eine 29-Jährige. Etwa 500 Meter vor Altsteußlingen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Peugeot. Das Auto schleuderte bei Glatteis von der Fahrbahn. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam im Acker zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt in eine Klinik. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Den Peugeot holte ein Abschleppdienst.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 32-Jähriger die selbe Strecke. Er passte etwa 400 Meter vor Altsteußlingen seine Geschwindigkeit nicht den glatten Straßen an. Auch er geriet ins Schleudern und rutschte auf eine Wiese. Zu seinem Glück überschlug sich sein Audi nicht und er blieb unverletzt. Am Auto entstand Schaden von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Ehingen ermittelt wegen beider Unfälle auf und sicherte die Unfallstellen ab.

Hinweis der Polizei: Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen.

