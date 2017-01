POL-UL: (UL) Ulm - Wechselgeld und Haargel - Ein Friseurgeschäft war am Wochenende in Ulm Ziel eines Einbruchs.

Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ging jemand in den Hinterhof des in der Innenstadt befindlichen Gebäudes. Dort schlug er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Im Innern wurde alles durchwühlt, das Wechselgeld und drei Dosen Haargel war die Beute.

Hinweis der Polizei:

Gewerbebetriebe sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++129797

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell