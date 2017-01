POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch gelingt nicht - In der Frauenstraße in Ulm wollte jemand am Wochenende in eine Gaststätte einsteigen.

Ulm (ots) - Der Unbekannte schlug mit einem Gegenstand ein Loch in die Fensterscheibe eines Nebenraumes. Weiter kam er nicht. Vermutlich trieb ihn der selbstverursachte Lärm in die Flucht. Der Einbrecher war in der Zeit zwischen Samstag, 23.30 Uhr und Sonntagmorgen am Werk.

Ein Hinweis der Polizei für Gewerbetreibende

"Einbrecher kommen überall rein" stimmt nicht! Es ist leider ein weit verbreiteter Irrtum, dass Sicherungen gegen Einbruch nichts bewirken: Sie können sich sehr wohl vor Einbrechern schützen. Die Polizei macht immer wieder die Erfahrung, dass Täter an Sicherungstechniken, wie zum Beispiel Einbruchmeldeanlagen oder mechanischen Sicherungen, scheitern. Dies gilt speziell in gewerblichen Bereichen. Einbrecher sind nicht immer gut ausgerüstete "Profis": Oft lassen sie sich schon durch einfache, aber höchst wirkungsvolle technische Sicherungen von ihren kriminellen Vorhaben abhalten.

Mit den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Biberach, Göppingen, Heidenheim und Ulm bietet die Polizei einen besonderen Beratungsservice und unterstützt so die Maßnahmen zur Eigenvorsorge. Die Fachberater der Polizei stellen - ggf. auch vor Ort - Schwachstellen fest und geben Ihnen konkrete Sicherungsvorschläge. Vereinbaren Sie einen Termin: 0731/188-1444.

