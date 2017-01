POL-UL: (GP) Ebersbach - Falscher Polizist treibt sein Unwesen /Richtig gehandelt hat eine Frau am Sonntag in Ebersbach.

Ulm (ots) - Erneut wollte ein Gauner wohl an das Ersparte einer Frau: Gegen 19 Uhr klingelte das Telefon bei der älteren Dame. Der Anrufer gab sich als Ebersbacher Polizist aus. Er warnte die Frau vor Einbrüchen. Als er fragte, ob sie Wertsachen zu Hause hätte wurde die Seniorin misstrauisch. Als sie ihm offenbarte, dass sie nicht allein wohne, war dem Anrufer auch nicht mehr wohl. Er legte auf. Die Dame handelte richtig. Sie verständigte ihre Angehörigen und die Polizei. Außerdem hatte sie sich gemerkt, dass der vermeintliche Polizist schwäbisch gesprochen hat. Die Beamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein. - Rufen Sie die 110 oder Ihre Polizeidienststelle an. - Notieren Sie sich die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers. - Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein. - Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind.

