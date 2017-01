POL-UL: (BC) Schwendi - Unfallopfer verstorben - Der am Donnerstag zwischen Bußmannshausen und Großschafhausen verunglückte Autofahrer ist tot.

Ulm (ots) - Der 20-Jährige erlag am Wochenende in einer Klinik seinen schweren Verletzungen. Der alleine beteiligte junge Fahrer war am Donnerstagmorgen in einer Kurve auf einer Schneeverwehung ins Schleudern geraten und gegen einen Baum geprallt.

