POL-UL: (GP) Geislingen- Getrunken, gerutscht, geflüchtet/ Rücksichtslos war ein Autofahrer am Sonntag in Geislingen.

Ulm (ots) - Ein Citroenfahrer war gegen 20.45 in der Überkinger Straße in Richtung Sternplatz unterwegs. Als er nach links in die Stuttgarter Straße abbog schleuderte das Auto. Es rutschte gegen den Betonpfosten vor einem Geldinstitut. Den Fahrer interessierte das wenig. Er fuhr weg. Bis zu einer Tankstelle. Dort verlor er seine Stoßstange. Das sahen Zeugen. Die riefen die Polizei. Schnell haben die Beamten den Citroenfahrer als Unfallverursacher ermittelt. Außerdem hatten sie den Verdacht, dass der 20-Jährige zuviel Alkohol intus hat. Ein Test bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Durch den Unfall entstand an dem Pkw Totalschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Auf den Fahrzeuglenker kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu. Außerdem erhält die Führerscheinstelle ein Bericht.

