POL-UL: (GP) Donzdorf - Einbrecher nimmt Schmuck mit/ Auf Beutesuche war ein Unbekannter Samstagnacht in Donzdorf.

Ulm (ots) - Zwischen 18 und 1.45 Uhr brach der Täter die Kellertür an dem Haus in der Sudetenstraße auf. Überall suchte er nach Brauchbarem. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Nachdem er Schmuck gefunden hatte, flüchtete der Einbrecher wieder. Seine Spuren ließ er zurück. Die haben jetzt Spezialisten der Polizei gesichert. Die helfen den Polizisten vom Polizeiposten Donzdorf (07161 851-0) bei ihren Ermittlungen.

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Donzdorf und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

