POL-UL: (BC) Pkw kommt von Fahrbahn ab - Oggelshausen

Ulm (ots) - Glück im Unglück hatte eine 26-jährige Frau am Samstagabend in der Nähe von Oggelshausen. Die Frau war mit ihrem Pkw Opel auf dem Weg von Bad Buchau nach Oggelshausen gewesen. Kurz vor Oggelshausen verlor die Frau aus unersichtlichen Gründen in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde ein Geländer neben der Fahrbahn massiv beschädigt, bevor der Opel im Straßengraben zum Stillstand kam. Glücklicher Weise wurde die Opel-Fahrerin bei dem Unfall nicht verletzt. Das Auto wurde bei dem Unfall jedoch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, ebenso, wie das Geländer. Der Sachschaden summiert sich nach Schätzungen der Polizei auf mehrere tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Riedlingen, welche zur Unfallaufnahme vor Ort waren, fanden auch sehr schnell heraus, was die Ursache für die Havarie war. Die 26-jährige Frau stand erheblich unter Alkoholeinfluss und musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Darüber hinaus kommt auf die Frau ein Strafverfahren zu.

