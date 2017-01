POL-UL: (HDH) Wohnungsbrand - Heidenheim

Ulm (ots) - Am frühen Samstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Heidenheimer Innenstadt aus. In einem Mehrfamilienhaus in der Iglauer Straße war eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Brand geraten. Glücklicher Weise hielten sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches keine Personen in der Wohnung auf, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Schaden am Gebäude und am Inventar dürfte sich auf gut 10.000 Euro summieren. Die Polizei Heidenheim beschäftigt sich nun mit der Frage, wie das Feuer ausbrechen konnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren am Brandort die Feuerwehren Heidenheim, Schnaitheim und Mergelstetten im Einsatz.

