POL-UL: (ADK) Illerkirchberg - Unfallflucht nach Rangiermanöver

Ulm (ots) - Nicht gänzlich im Verborgenen verlief eine Unfallflucht in Illerkirchberg am Samstagnachmittag. Eine Zeugin konnte gegen 15.00 Uhr einen Autofahrer beim Rangieren in der Uhlandstraße beobachten. Bei seiner Rückwärtsfahrt war er mit einem geparkten Mercedes zusammengestoßen. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Der Schaden an dem Mercedes wird mit mindestens 1500 Euro beziffert.

