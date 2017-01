POL-UL: (UL)Ulm - Unfallverursacher gerät auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und flüchtet.

Ulm (ots) - Besonders dreist verhielt sich ein Unfallverursacher am späten Samstagabend in Ulm-Wiblingen. Er war mit seinem Mercedes in der Johannes-Palm-Straße ins Rutschen gekommen und mit einem parkenden BMW kollidiert. Direkt nach dem Zusammenstoß stieg der Mann aus und begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug und dem beschädigten BMW. Während dessen unterhielt er sich noch kurz mit einem Zeugen. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, stieg er dann wieder in sein Fahrzeug ein und machte sich aus dem Staub. An dem BMW war bei dem Unfall ein Schaden von mindestens 1500 Euro entstanden. Die herbeigerufene Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (RSt) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0124224)

