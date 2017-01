POL-UL: (UL)Ulm - Ungebetener Gast gibt Fersengeld

Ulm (ots) - Einen bislang unbekannten Mann überraschte eine aufmerksame Bewohnerin am Samstagabend in ihrem Garten. Unerklärliche Geräusche in ihrem Garten veranlassten eine 42järige Anwohnerin in Ulm-Söflingen genauer nachzusehen. Als Verursacher konnte sie im Halbdunkel einen ca. 180cm großen Mann mit dunklen Haaren und südländischem Aussehen ausfindig machen. Der mit einem grünen Parka bekleidet Mann antwortete auf die Frage, was er in ihrem Garten suche, in einer für die Frau unverständlichen Fremdsprache. Für die herbeigerufene Streife des Polizeireviers Ulm-West waren nur noch Fußspuren im Schnee festzustellen. Der Unbekannte war nicht mehr anzutreffen. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief erfolglos. Ob der Mann sich nur verirrt hatte oder tatsächlich einbrechen wollte, war nicht zu ermitteln. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (RSt) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0125459)

