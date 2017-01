POL-UL: (UL)Ulm - Altpapiertonne ausgebrannt

Ulm (ots) - Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass das Feuer einer brennenden Altpapiertonne nicht auf ein Wohnhaus übergriff. Mit der Feststellung, dass er einen Brandgeruch wahrnimmt aber die Ursache hierfür nicht entdecken kann, wandte sich ein 65jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen als Notruf an die Polizei. Eine kurze Zeit später vor Ort eintreffende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West konnte die Ursache für den Brandgeruch schnell feststellen. Vor dem Haus im Trollingerweg brannte eine Altpapiertonne lichterloh. Die Beamten und ein zufällig vor Ort heimkehrender Zeuge schoben die brennende Tonne gemeinsam so weit vom Haus weg, dass ein Übergreifen der Flammen auf die Isolierung der Fassade und somit auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den zur Unkenntlichkeit verschmolzenen Behälter schließlich löschen. Weitere polizeiliche Ermittlungen zur Entstehung des Brandes werden durchgeführt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (RSt) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0125462)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell