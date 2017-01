POL-UL: (UL)Ulm - Nach Unfall geflüchtet

Ulm (ots) - Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, machte sich ein Unfallverursacher am Samstagnachmittag aus dem Staub. Eine böse Überraschung erlebte ein Fahrzeugbesitzer am Samstag in Ulm. Er hatte seinen BMW am Samstag gegen 13.30 Uhr im Staufenring geparkt. Als er am frühen Abend wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte musste er einen nicht nur unerheblichen Schaden an der Stoßstange hinten feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich ohne weiteres von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm, Tel. 0731/188-0 zu melden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (RSt) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0122767)

