POL-UL: (GP) Mann stürzt von Ladefläche - Göppingen

Ulm (ots) - Tragisch ist die Altpapiersammlung eines Göppinger Vereins am Samstagnachmittag ausgegangen. Eine 48-jährige Frau war mit einem Lkw mit offener Ladepritsche unterwegs gewesen, um Altpapier zu sammeln. Mehrere Ladehelfer unterstützten hierbei und luden immer wieder neues Altpapier auf die Ladefläche des Lkw. In der Erzgebirgsstraße hielt das Fahrzeug wiederum an, um Ladung aufzunehmen. Beim Wiederanfahren übersah die Lkw-Fahrerin, dass sich noch ein Ladehelfer stehend auf der Ladefläche befand. Der 19-jährige Mann stürzte fast anderthalb Meter von der Ladefläche auf die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Mann musste nach ärztlicher Erstversorgung in eine naheliegende Klinik verbracht werden. Sachschaden entstand bei dem Unfall keiner. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell