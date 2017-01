POL-UL: (UL) Ulm - Polizei beschäftigt die Frage, wer denn "Grün" und wer "Rot" hatte / Noch ist die Unfallursache eines Unfalls am Freitagnachmittag im Ulmer Norden nicht abschließend geklärt.

Ulm (ots) - Beamte des Polizeireviers Ulm-Mitte wurden am frühen Freitagabend zu einem Unfall an die Kreuzung Albstraße / Buchbrunnenweg gerufen. Gegen 16.55 Uhr passierte die Fahrerin eines Fiat 500 die dortige Kreuzung. Zu diesem Zeitpunkt querte eine Frau mit ihrem Citroen Berlingo ebenfalls die Kreuzung. Beide Autos stießen zusammen. Der Fiat wurde durch den Zusammenstoß in Richtung eines Lkw, der an der Ampel im Buchbrunnenweg stand, abgewiesen und kollidierte mit diesem. Die Fahrerin des Citroen gab an, bei "Grün" in die Kreuzung einfahren zu sein.An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von rund 17.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei in Ulm, Tel. 0731 188 3312, um Zeugenhinweise.

