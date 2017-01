POL-UL: (GP) Schlat - Grillparty entdeckt mit Feuerwehreinsatz / Am frühen Samstagmorgen brannte eine Gartenhütte in Schlat ab.

Ulm (ots) - Auf rund 5.000 Euro Schaden schätzt die Polizei den Schaden an einer Gartenhütte, die nach einer Grillparty in der Nacht zum Samstag bei Schlat abgebrannt ist. Mehrere Jugendliche hatten in der Hütte eine Grillparty veranstaltet und nach deren Ende das Feuer gelöscht. Anschließend gingen sie nach Hause. Gegen drei Uhr gingen dann erste Notrufe bei der Polizei und der Rettungsleitstelle in Göppingen ein. Die Anrufer berichteten von einem hellen Feuerschein. Die Feuerwehren aus Göppingen und Schlat rückten mit rund 25 Einsatzkräften an. Die Gartenhütte brannte trotz Löschversuchen fast gänzlich ab. Eine angrenzende Holzgarage wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Hier entstanden rund 3.000 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten in Heiningen übernahm die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

