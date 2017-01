POL-UL: (UL) Lonsee - Unfallflucht mit Kindern an Bord / Ein Busfahrer streifte am Mittwoch ein parkendes Auto in Lonsee.

Ulm (ots) - Der 64-jährige Busfahrer hielt gegen 13:15 Uhr an der Bushaltestelle "Im Mengsel". Kurz zuvor streifte er noch einen parkenden Pkw in der Sinabronner Straße. Nachdem die Schulkinder ausgestiegen waren, fuhr der 64-Jährige mit seinem Bus weiter. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Sie rief daraufhin die Polizei. Wie die feststellte, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 6.000 Euro. Den 64-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb lobt die Polizei ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Sie habe Verantwortung übernommen und dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

