POL-UL: (UL) Ulm - 56-Jähriger verursacht Unfall im Science-Park / Am Donnerstag verursachte ein Autofahrer einen Unfall in Ulm.

Ulm (ots) - Der Mann fuhr um 18:15 Uhr auf der Albert-Einstein-Allee. An der ersten Kreuzung wollte der Fahrer links in die Lise-Meitner-Straße abbiegen. Eine 23-Jährige kam dem Autofahrer mit ihrem Fiat auf der Albert-Einstein-Allee entgegen. Weil der Fahrer jedoch keinen Blinker an hatte wusste die Frau nicht, dass der Mann abbiegen wollte. Die Autos stießen zusammen. Der Aufprall löste die Airbags im Fiat aus. Das bewahrte die Frau vor schlimmeren Verletzungen. Trotzdem verletzte sich die 23-Jährige am Arm. Der Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der 56-Jährige und seine 52-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei befragte Zeugen und sicherte Spuren am Unfallort. Sie ermitteln nun gegen den 56-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Ermittler empfehlen: Wer abbiegen will, muss dies rechtzeitig und deutlich ankündigen. Leider wird das von vielen Fahrzeuglenkern unterlassen. Entweder wird viel zu spät oder überhaupt nicht geblinkt. Das stiftet mehr Verwirrung als Klarheit und kann oft auch zu Unfällen führen.

