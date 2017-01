POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Staus durch Unfall und Schaulustige / Einer Unfall mit Sachschaden hat am Donnerstag auf der A8 bei Merklingen zu Behinderungen geführt.

Ulm (ots) - Zur Mittagszeit wollte ein Autofahrer von der Raststätte Aichen in die A8 fahren. Während er auf der Beschleunigungsspur war, fuhr links neben ihm ein Lastwagen. Vor dem wollte der Audifahrer noch einscheren und gab Gas. Doch reichte es ihm nicht mehr. Er streifte beim Einscheren den Lkw. Der Audi schleuderte und blieb auf der linken Spur stehen. Zum Glück wurde niemand verletzt. Weil der Lkw auf der rechten Spur stand, war die A8 blockiert. So entstand ein Stau. Gleichzeitig bildete sich auf der Gegenfahrbahn ein Stau, weil Schaulustige bremsten. Die Polizei räumte die Unfallstelle schnell. Erst dann lösten sich die Behinderungen auf. Bei dem Unfall war, so die Polizei, Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden.

