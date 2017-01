POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zweimal VW und einmal geprallt / Zwei Volkswägen gerieten am Donnerstag in Heidenheim aneinander.

Ulm (ots) - Ein Up!-Fahrer war gegen 12.30 Uhr in der Schloßhaustraße unterwegs. Er bog nach links in das Katzental ab. Dabei übersah der 19-jährige Fahrer einen Polo. Der kam ihm entgegen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 53-jährige Fahrzeuglenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte behandelten sie noch an der Unfallstelle. Ihr VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtschaden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

