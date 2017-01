POL-UL: (UL) Ehingen - Brillendiebe scheitern fast völlig / Aufmerksame Zeugen haben am Donnerstag in Ehingen Diebe bei der Tat beobachtet.

Ulm (ots) - Die drei Männer standen kurz vor 17 Uhr vor einem Geschäft am Marktplatz. Kunden sahen, wie sie Brillen von einem Ständer in den Rucksack packten. Dann gingen die Männer weiter. Die Zeugen gaben dem Personal Bescheid. Die Angestellten verfolgten die Diebe und stellten sie noch in der Hauptstraße. Im Gespräch überzeugten sie die Männer mit Nachdruck, die Brillen herauszugeben. So nach und nach rückten sie elf Brillen wieder heraus. Dazu zwei Handtaschen, die sie mutmaßlich auch gestohlen hatten. Zuletzt rannten die Männer in Richtung Viehmarkt davon. Erst später zeigte sich, dass sie vermutlich noch im Besitz von wenigen Brillen sind. Die Firma verständigte die Polizei, die jetzt wegen des Diebstahls ermittelt. Die Ehinger Polizisten (Tel. 07391/5880) suchen jetzt die Diebe, drei mutmaßliche Orientalen. Einer davon ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,90 m groß und war mit einer roten Daunenjacke, blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er trug eine dunkelblaue Schildmütze mit weißem Emblem. Und den blauen Rucksack mit schwarzer Rückseite. Ein zweiter Täter ist auch zwischen 20 und 25 Jahren alt, 1,80 m groß und trug eine grauen Jacke, eine schwarze Hose und blaue Schuhe. Er hielt eine Flasche in der Hand. Der Dritte ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 m groß und trug eine dunkle Jacke, dunkelblaue Jeans, graue Schuhe sowie eine dunkelblaue Schildmütze mit weißem Aufnäher und rotem Schild.

++++++++++ 0110967

