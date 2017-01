POL-UL: (UL) Ulm - Diebe passen auf / Nicht aufgepasst hat eine Kundin am Donnerstag in einem Ulmer Geschäft. Diebe dagegen kümmerte sich im ihre Tasche.

Ulm (ots) - Die 66-Jährige war gegen 14.30 Uhr in einem Geschäft in der Hirschstraße. Während sie sich die Kleider anschaute, ließ sie ihre Handtasche aus den Augen. Samt der Wertsachen darin. Diebe dagegen kümmerten sich intensiver um die Tasche. Denn sie stahlen daraus den Geldbeutel. Das bemerkte die 66-Jährige kurz darauf. Sie erinnerte sich gegenüber der Polizei, dass ihr zwei Frauen zuvor aufgefallen waren. Die mutmaßlichen Osteuropäerinnen sind etwa 1,55 m groß. Eine der Frauen ist etwa 70 Jahre alt. Sie trug einen rostbraunen Mantel, Mütze und Schal. Ihre Begleiterin ist 40 bis 50 Jahre alt. Die Frauen waren ihr auch schon in der Fußgängerzone aufgefallen. Ob die Beiden mit dem Diebstahl etwas zu tun haben, muss die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) nun klären.

Die Ermittler mahnen zur Vorsicht. Denn mit so einem Diebstahl sind immer auch weitere Unannehmlichkeiten verbunden: Die Scheckkarten müssen gesperrt, das Schloss der Wohnung eventuell ausgetauscht, Ausweise müssen wieder beschafft werden, was Bank- und Behördengänge mit sich bringt. Manchmal ist das noch belastender, als die Tat allein. Behalten Sie deshalb Ihre Wertsachen immer im Auge. Tragen Sie die Handtasche mit dem Verschluss zum Körper bei sich. Am besten unter den Arm geklemmt.

