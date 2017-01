POL-UL: (UL) Erbach - Zwei Brände an einem Tag / Gleich zwei Brände sind am Donnerstag in Erbach ausgebrochen.

Ulm (ots) - Gegen 14:30 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Hauses am Kirchenberg starken Rauch. Der Rauch kam aus dem Keller. Ein technischer Defekt eines Wäschetrockners war die Ursache. Zur Zeit des Brands war die Frau alleine im Haus. Der Rettungsdienst brachte Sie mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Erbach konnte den Brand zügig löschen. Trotzdem entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Der zweite Brand war auf einem Firmengelände in der Benzstraße. Der Firmeninhaber ließ kurz vor 17 Uhr den Motor seines Autos laufen. So wollte er die Batterie aufladen. Dabei ließ er das Fahrzeug für kurze Zeit aus den Augen. Als er zurück kam, stand der Motorraum des Mercedes in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

++++++++++ 0113177 0110176 (JD)

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

