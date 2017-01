POL-UL: (GP) Eislingen/Ebersbach/Adelberg - Berauschte Fahrer - Alkoholkontrollen brachten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Landkreis Göppingen vier Verstöße ans Licht.

Ulm (ots) - Zwei davon in Eislingen. Ein 53-jähriger Autofahrer hatte am Abend zu tief ins Glas geschaut und muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Als die Polizei wenig später einen 23-jährigen Autofahrer kontrollierte, ergaben sich Verdachtsanzeichen auf Drogen. Ein Drogentest reagierte auf THC/Cannabis. Wie die Polizei ermittelte, hatte der Mann vor der Fahrt einen Joint geraucht. In Ebersbach hielt die Polizei gegen Mitternacht einen 28-jährigen Autofahrer an. Nach einem Alkoholtest war die Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme erforderlich. Das Ergebnis entscheidet, ob der Fahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat angezeigt wird. In beiden Fällen kommen Kosten und eine führerscheinlose Zeit auf ihn zu. Ebenso auf einen 32-Jährigen, den die Polizei gegen 23 Uhr in Adelberg überprüfte. Der Autofahrer hatte laut Alkoholtest ebenfalls die 0,5 Promille-Grenze überschritten.

