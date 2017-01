POL-UL: (GP) Süßen - Auto erfasst Fußgängerin /Leichte Verletzungen trug eine 85-Jährige am Donnerstag in Süßen davon.

Ulm (ots) - Die Frau war gegen 15 Uhr auf dem Gehweg in der Donzdorfer Straße unterwegs. Aus einem Firmengelände fuhr ein Peugeot auf die Donzdorfer Straße. Dessen Fahrer sah die Seniorin nicht. Der 23-Jährige fuhr die Passantin an. Die stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

++++0110323

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

