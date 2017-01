POL-UL: (BC) Riedlingen - Diebe stehlen Lautsprecheranlage - Unbekannte drangen in den vergangenen Wochen in Riedlingen in eine Schule ein.

Ulm (ots) - Das in der Kirchstraße gelegene Gebäude befindet sich im Sanierungsumbau. Die Einbrecher suchten gezielt einen Technikraum im Untergeschoss auf. Dort bauten sie aus einem Installationsschrank die Module der Lautsprecheranlage aus. Der Wert der Elektronikgeräte beträgt insgesamt rund 15.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Donnerstag bemerkt, wann die Täter im Gebäude waren, ist nicht bekannt. Ebenso ist unklar, wie sie in das Gebäude gelangt sind. Aufbruchspuren waren nicht vorhanden.

