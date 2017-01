POL-UL: (HDH) Königsbronn- Einbrecher nehmen Geldschrank mit/ Anfang der Wochen brachen Unbekannte in Zang ein.

Ulm (ots) - Zwischen Montag und Donnerstag brachen die Täter in das Haus in der Hohenneuffenstraße ein. Hinein kamen sie, weil sie eine Scheibe eingeschlagen haben. Bei ihrer Beutesuche waren sie im gesamten Gebäude unterwegs. Sie wühlten in sämtlichen Schränken und Schubläden. Sie stießen auf einen Geldschrank. Den rissen sie aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Die Einbrecher hinterließen viele Spuren an dem Tatort. Die haben jetzt Spezialisten der Polizei gesichert. Sie geben den Ermittlern von der Polizei in Steinheim (07321/3220) wichtige Hinweise auf die Täter.

++++0109870

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

