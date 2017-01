POL-UL: (HDH) Heidenheim - Durchs offene Fenster/ ...kam ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen in ein Geschäft in Heidenheim.

Ulm (ots) - Zwischen Mitternacht und 6 Uhr war der Täter in der Spielhalle in der Ploucquestraße. Hinein kam er, weil ein Fenster offen stand. Im Innern brach er viele Automaten auf. Das Geld daraus machte er zu seiner Beute. Damit flüchtete er. Der Unbekannte hinterließ an dem Tatort seine Spuren. Die haben jetzt die Spezialisten der Polizei gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Heidenheim (07321/3220) wichtige Hinweise auf den Einbrecher.

Hinweis der Polizei: Gekippte Fenster sind für Einbrecher wie offene Fenster. Sie lassen sich oft im Handumdrehen öffnen. Weitere Tipps und Hinweise, wie Sie Ihr Geschäft vor Einbrüchen schützen können, erfahren Sie in der Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher". Diese können Sie auch online unter www.polizei-beratung.de einsehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bei den Polizeidienststellen im Land.

++++0113282

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell