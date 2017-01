POL-UL: (GP)Mühlhausen i.T. - Marihuanapflanzen geerntet.

Ulm (ots) - Bereits im September 2016 konnten nach einem Zeugenhinweis durch Beamte des Polizeipostens Deggingen in Zusammenarbeit mit der Fahndung der Kriminalpolizei zwei Beschuldigte auf frischer Tat betroffen bzw. ermittelt werden, die in Mühlhausen im Täle auf einem verwilderten Grundstück in Ortsrandlage insgesamt 7 Marihuanapflanzen angebaut und auch gepflegt hatten. Im Zuge von Observationsmaßnahmen konnten Erkenntnisse gewonnen werden, dass die bis zu 1,80 Meter hohen Pflanzen in den Abendstunden im Schutze der Dunkelheit regelmäßig gewässert und gepflegt wurden. Bei einer geplanten Aktion konnte dann ein 25-jähriger Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen werden. In diesem Zuge wurden die 7 Pflanzen abgeerntet und anschließend mehrere Wochen fachmännisch getrocknet. Das dann trockene Pflanzenmaterial ergab ein Gesamtgewicht von gut 1,6 kg. Eine durchgeführte Untersuchung des Materials hinsichtlich des THC-Gehaltes beim Landeskriminalamt in Stuttgart ergab, dass aus dem Pflanzenmaterial insgesamt sehr ergiebige Konsumeinheiten hätten gewonnen werden können. Über eingeleitete Ermittlungen konnte ein weiterer 27-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Beide Tatverdächtigen erwartet nun ein Verfahren wegen illegalen Anbaus von Marihuana in nicht geringer Menge. Beide Beschuldigte schweigen zum Motiv des Anbaus.

