POL-UL: (UL) Nellingen - Einbrecher stiehlt Bargeld / Am Mittwoch brach ein Täter in ein Einfamilienhaus am Nellinger Kegelplatz ein.

Ulm (ots) - Die Tatzeit war zwischen 11:00 Uhr und 16:45 Uhr. Der Unbekannte warf das Wohnzimmerfenster mit zwei Steinen ein. Danach öffnete er den Flügel und ist so in das Haus gelangt. Bis auf Geld wurde nichts gestohlen. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort.

Der Polizeiposten Amstetten sucht nun Zeugen und fragt:

- Wer hat am Mittwoch am Kegelplatz in Nellingen verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Amstetten unter der Telefon-Nummer 07331/71570 zu melden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle berät die Menschen in Ulm und Umgebung, wie sie sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen können. Termine können unter der Telefon-Nummer 0731/188-1414 vereinbart werden. Sie informiert kostenlos und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Weitere Infos finden Sie unter www.k-einbruch.de und in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

