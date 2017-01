POL-UL: (GP) Geislingen - Folgen um jeden Preis / Zwei Autos stießen am Mittwoch in einer Wiese bei Geislingen zusammen.

Ulm (ots) - Gegen 13.30 Uhr fuhr ein Opel von Geislingen nach Türkheim. Nach einer Linkskurve war die Straße schneebedeckt. Das Auto schleuderte und landete rechts in einer Wiese. Hinter dem Opel war ein Mercedes unterwegs. Auch dessen Fahrerin konnte ihr Auto auf der verschneiten Straße nicht mehr steuern. Der Daimler rutschte von der Fahrbahn und landete auf der Wiese. Dort wo bereits der Astra stand. Der Mercedes prallte gegen das Auto. Die 77-jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Opelfahrer trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 2.000 Euro. Abschleppunternehmen bargen die Fahrzeuge.

Unfallfrei durch den Winter - Die Polizei gibt Tipps für Fahrten auf winterlichen Straßen:

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Gerade in diesen Tagen ist besondere Aufmerksamkeit gefordert. Gibt es doch überall Schneeverwehungen, die für schneebedeckte, glatte Straßen sorgen.

