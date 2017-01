POL-UL: (UL) Ulm - Mit dem Stein die Fenster eingeschlagen / Bei zwei Einbrüchen in Ulm haben Unbekannte mit Steinen die Scheiben beschädigt.

Ulm (ots) - In der Nacht zum Mittwoch warf jemand in der Wagnerstraße eine Scheibe ein. Der Einbrecher entriegelte anschließend das Fenster. So konnte er ins Haus klettern. Der Dieb durchsuchte Büros und Schränke, brach weitere Türe auf und verursachte so erheblichen Schaden. Ob er überhaupt etwas erbeutete, steht noch nicht fest.

Mittwochnachmittag wurde zwischen 12.30 Uhr und 14.45 Uhr in Oberhaslach ein Haus aufgebrochen. Auch hier warf ein Dieb eine Scheibe ein. Fast wäre er nicht weiter gekommen. Denn das Fenster hatte einen abschließbaren Griff. Doch steckte dazu der Schlüssel im Schloss. So war es wieder schnell geöffnet. Der Unbekannte durchsuchte das Inventar, bis er den Schmuck fand. Mit dem ergriff er die Flucht.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei (Tel. 0731/1880), Spezialisten sicherten die Spuren. Der Ermittler hoffen auch auf Hinweise von Zeugen. Und sie empfehlen dringend, Haus und Wohnung gegen Einbruch zu schützen. Tipps dazu geben bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 0099477 0102534

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell