POL-UL: (BC) Biberach - Lieferwagen stößt gegen geparktes Auto - Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Biberach suchte am Mittwoch ein Unfallverursacher das Weite.

Ulm (ots) - Der Zusammenstoß war gegen 11.30 Uhr in den Oberen Stegwiesen. Ein Lieferwagen stieß beim Rangieren rückwärts gegen einen Audi. An dem entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der bislang nicht bekannte Unfallverursacher fuhr weg. Der Unfall wurde von einer Frau beobachtet. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel.: 07351/447-0) in Verbindung zu setzen.

